Черных: в некоторых моментах ЦСКА не везёт

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Черных поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА в 27-м туре чемпионата России.

«Нас ждёт очень важная игра против хорошей команды. В прошлом сезоне нам удалось обыграть ЦСКА на выезде, хотим увезти очки и в этот раз. Я бы не сказал, что у армейцев есть какой-то спад. Они во всех матчах хорошо играют, просто в некоторых моментах им не везет», — цитируют форварда «Динамо» «Известия».

После 26 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России с 44 баллами. «Армейцы» на пять баллов отстают от «Локомотива», идущего на второй позиции. «Динамо» (29) – 12-е и опережает зону стыковых матчей на два очка.

Матч ЦСКА – «Динамо» состоится 5-го марта на стадионе «ВЭБ Арена», начало – в 16:30 мск.