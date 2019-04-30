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«Интер» хочет обменять Икарди на М. Кина

«Интер» хочет обменять Икарди на М. Кина
Футбол / Италия

«Интер» провёл переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера нападающего Мойзе Кина, предложив обменять его на форварда Мауро Икарди. Как сообщает Corriere dello Sport, руководство миланской команды уже провело переговоры с Мино Райолой, который представляет интересы Кина.

Контракт 19-летнего футболиста с туринской командой истекает по окончании следующего сезона, и стороны до сих пор не могут договориться о его продлении. Ранее в СМИ сообщалось, что новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2024 года, а зарплата форварда возрастёт с € 550 тыс. до € 2 млн в год. Однако на сегодня договорённости пока нет.

В нынешнем сезоне Кин принял участие в девяти матчах итальянского национального чемпионата (три — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей.

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