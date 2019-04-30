Тен Хаг ответил на слова Почеттино о несправедливом преимуществе у «Аякса»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал высказывание наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов.



Аргентинец в ходе пресс-конференции пожаловался на условия, в которых оказалась его команда перед игрой с амстердамцами. В частности, Почеттино выразил мнение, что отстутствие в составе «шпор» Гарри Кейна и Сон Хын Мина окажет «Аяксу» услугу, и заявил, что соперник получил несправедливое преимущество, поскольку Эредивизия перенесла тур, чтобы команда сумела подготовиться к игре.



«Мы получаем € 10 млн за выступление в Эредивизии, а «Тоттенхэму» платят в разы больше за участие в Премьер-лиге. Разве это не является несправедливостью по отношению к нам? Перед матчами у каждой команды всегда разные условия и обстоятельства. С этим нужно справляться, и именно это мы и делаем», — приводит слова тен Хага ESPN.

Почеттино считает, что у «Аякса» нечестное преимущество. Он прав? У обоих тренеров есть аргументы.

Матч «Тоттенхэм» – «Аякс» состоится сегодня, 30 апреля, в Лондоне, начало – в 22:00 мск.