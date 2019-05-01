«Аякс» — 3-я команда, трижды победившая на выезде в плей-офф одного розыгрыша ЛЧ

«Аякс» одержал победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), который состоялся накануне, 30 апреля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.



Таким образом, амстердамская команда оказалась сильнее соперников во всех трёх гостевых матчах плей-офф нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира. На предыдущих стадиях «Аякс» на выезде побеждал мадридский «Реал» (4:1) и туринский «Ювентус» (2:1).



Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», команда из Нидерландов стала лишь третьей в истории Лиги чемпионов, которой покорилось данное достижение. Ранее это удавалось лишь «Баварии» в сезоне-2012/13 и «Реалу» в сезоне-2017/18. Примечательно, что эти команды затем неизменно выходили в финал и одерживали там победу.



«Аякс» не устаёт изумлять. Теперь он переиграл «Тоттенхэм»! Команда Эрика тен Хага сделала большой шаг к финалу Лиги чемпионов, где «Аякс» не ждал ни один человек в мире.