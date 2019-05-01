Триппьер: «Тоттенхэм» всё ещё верит, что может выиграть Лигу чемпионов

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Киран Триппьер поделился мыслями о выступлении команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1).



«В первые 25 минут нам было очень тяжело. Нам не удавалось прессинговать соперника так, как мы обычно делаем. Затем мы сумели вернуться в игру и начали оказывать давление. Во втором тайме мы сделали всё, чтобы забить. Счёт всего лишь 1:0, и на следующей неделе мы постараемся показать своё лучшее выступление.



Конечно, мы всё ещё верим, что можем выиграть Лигу чемпионов. Перед поездкой в Амстердам мы находимся в положении, когда нам нечего терять. В ответном матче постараемся забить столько голов, сколько сможем – как в игре с «Манчестер Сити». Произойти может всё что угодно», — цитирует Триппьера Sky Sports.



Ответный матч «Аякс» – «Тоттенхэм» состоится 8 мая в Амстердаме, начало – в 22:00 мск.

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