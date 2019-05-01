«Динамо» подтвердило уход Широкова с поста спортивного директора

«Динамо» объявило, что Роман Широков покинул пост советника генерального директора по спортивным вопросам по соглашению сторон. Он работал в московском клубе с июня прошлого года.



«Футбольный клуб «Динамо» желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте бело-голубых.

В феврале «Чемпионат» сообщил, что новое руководство «Динамо» намерено расстаться с Широковым. Акционеры недовольны политикой, проводимой функционером, и его конфликтом с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.



«Динамо» после 26 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе, находясь в двух очках от зоны стыковых матчей. Бело-голубым в следующем туре предстоит сыграть с ЦСКА в гостях. До конца сезона московская команда встретится также с «Ростовом», «Енисеем» и тульским «Арсеналом».