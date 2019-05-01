Алвес — о стычке Неймара с фанатом: не одобряю его поступок, несмотря на дружбу

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался по поводу инцидента с нападающим парижан Неймаром, произошедшего после финальной игры Кубка Франции с «Ренном» (2:2 ДВ, 6:5 по пенальти).



Напомним, поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.



«Думаю, что это довольно деликатный момент, так как всё произошло после тяжёлого поражения. Это была горячая реакция, и она неуместна, подобного не должно происходить. Это послужит ему уроком. Неймар — исключительный человек, но бывают моменты, когда он выходит из себя. Несмотря на нашу дружбу, я не одобряю его поступок. Но думаю, что он извлёк урок, и такого больше не повторится», — приводит слова Алвеса L'Equipe.



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