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Кардиолог: Касильяс вернётся к нормальной жизни, но уйдёт из футбола

Кардиолог: Касильяс вернётся к нормальной жизни, но уйдёт из футбола
Футбол / Прочие турниры

Кардиолог Хуан Антонио Корбалан сообщил, что голкипер «Порту» Икер Касильяс, перенесший в среду, 1 мая, сердечный приступ, будет вынужден завершить карьеру футболиста.

«Невозможно играть в футбол с коронарным стентом (конструкция, которая помещается в просвет полых органов и обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом. — Прим. „Чемпионата“), не говоря уже о вратарях. Икер в конечном итоге будет вести нормальную жизнь, но не будет заниматься спортом на профессиональном уровне», — приводит слова Корбалана AS.

Напомним, в среду на тренировке «Порту» Касильяс почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.

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