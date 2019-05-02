Флетчер — о матче «Барселона» — «Ливерпуль»: странная игра

Полузащитник «Сток Сити» Даррен Флетчер прокомментировал исход первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

«Это была очень странная игра. „Ливерпуль“ доминировал во втором тайме, но проиграл 3:0. Я волновался за них, когда они сходили с ума и „Барселона“ могла бы полностью их разнести. Это было не то, чего я ожидал, но снова Лионель Месси стал Х-фактором. Возможно, „Ливерпуль“ — лучшая команда, но у них нет Месси», — цитирует Сэвиджа BBC.

Напомним, матч «Барселона» — «Ливерпуль» завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев. Дублем в составе каталонского клуба отметился Лионель Месси, ещё один гол на счету Луиса Суареса. Ответную игру команды проведут на «Энфилде» 7 мая.