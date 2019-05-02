Роджерс: никогда не сомневались, что Варди будет забивать много мячей

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс высказал мнение, что его нападающий Джейми Варди может завоевать «Золотую бутсу» в этом сезоне АПЛ. На счету форварда 18 мячей и сейчас он отстаёт на три мяча от нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, возглавляющего список лучших бомбардиров.



«Приятно, что он так близок к вершине, это важно. Мы никогда не сомневались, что он будет забивать много мячей, ведь у него большое желание добиваться успеха. Наша команда добавляет в агрессии, а это в свою очередь будет давать ему больше возможностей забивать голы.



Варди одним из лучших нападающих в лиге, и мне очень повезло обладать таким футболистом, он очень умный. С момента моего прихода он показывает очень грамотную игру», — цитирует Роджерса The Telegraph.

Роджерс: Варди — форвард мирового класса, я рад, что он в «Лестере»