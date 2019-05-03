Селюк: выигрывать своими воспитанниками — утопия

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о желании президента «Краснодара» Сергея Галицкого выиграть чемпионат России своими воспитанниками.

«Вот Галицкий говорит, что хочет видеть представителей своей академии в «Краснодаре». И при этом ещё выигрывать что-то. Не надо под это подводить законы российского футбола. Это утопия. Почему? Галицкий, Федун могут добиться успеха со своими академиями, если примут закон «20+3», чтобы три иностранца только играли. Только «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив» имеют академии, а кто ещё? Конечно, «Спартак» голосует за ужесточение лимита. Да потому, что так легче решать свои задачи», — цитирует Селюка «Спорт уик-энд».

«Краснодар» после 26 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.