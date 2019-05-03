Две россиянки вошли в список судей на женский ЧМ-2019

Судейский комитет Международной федерации футбола определил арбитров, их ассистентов и видеоассистентов, допущенных к обслуживанию матчей женского чемпионата мира 2019 года, который пройдёт во Франции с 7 июня по 7 июля. В финальной части турнира примут участие 24 команды. Финальный матч пройдёт 7 июля 2019 года.

Россию представят Анастасия Пустовойтова и её ассистент - Екатерина Курочкина. От Украины примут участие Екатерина Монзуль, Марина Стрилецкая и Александра Ардашева.

Ранее Пустовойтова с Курочкиной получили назначение на финальный матч женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной», который состоится 18 мая. Анастасия является арбитром международной категории с 2009 года и отработала на 59 матчах под эгидой УЕФА.