Миньоле: сейчас Салах — тот же приземлённый парень, что приходил в «Ливерпуль»

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле поделился мыслями о вингере Мохамеде Салахе и оценил его влияние на людей.



«Мо сидит за мной в автобусе, когда мы едем на матчи. Он спрашивает меня про пенальти и пытается узнать, что вратарь соперника будет думать перед его ударом, а я даю ему советы. Мы тренируем пенальти перед матчами. Я стараюсь сделать эти занятия максимально реалистичными.



Салах – по-настоящему культовый герой в Египте. Люди порой забывают, насколько значимой фигурой он является в мусульманском мире. В январе мы ездили на сборы в Дубаи, и он был везде. Мо держит всё это на своих плечах и справляется так хорошо, будто давления нет. Он всё тот же приземлённый парень, что приходил в «Ливерпуль» два года назад. Когда мы едем на автобусе на матч и болельщики кричат «Салах! Салах!», мы присоединяемся к ним и смеёмся», — цитирует Миньоле Daily Mail.



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