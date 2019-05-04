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Вейналдум: после матча с «Барселоной» в ЛЧ ещё больше зауважал Фирмино

Вейналдум: после матча с «Барселоной» в ЛЧ ещё больше зауважал Фирмино
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум признался, что проникся большим уважением к нападающему мерсисайдского клуба Роберто Фирмино после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).

«После матча я ещё больше зауважал Роберто Фирмино. Я и раньше уважал его работу на позиции нападающего, но в том матче увидел ещё больше. Мы пообщались с ним после игры с „Барселоной“, и я сказал ему, как сильно уважаю его за игру на позиции нападающего на протяжении всего сезона, потому что это очень тяжело», — приводит слова Вейналдума Sky Sports.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

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