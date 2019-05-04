Болельщик, которого ударил Неймар, хочет встретиться с бразильцем

Болельщик, которого ударил форвард «ПСЖ» Неймар по окончании финального матча Кубка Франции с «Ренном», заявил о готовности встретиться с футболистом.

«Сожалею о своих словах, но это не была провокация. Футбол — вид спорта, в котором 40 тысяч человек могут беспрепятственно оскорблять игроков в течение полутора часов. Неймар не должен был так реагировать. Он профессионал, он привык, что находится в поле зрения камер. Это часть его работы, верно? Я просто хотел бы встретиться с ним, чтобы мы могли побеседовать, принести извинения и разойтись, пожав друг другу руки», — цитирует слова болельщика RMC Sport.

Напомним, во время церемонии награждения участников финальной игры Кубка Франции, поднимаясь на трибуну, Неймар ударил болельщика. Позже пявилась информация, что зритель оскорбил футболиста, что и вызвало такую реакцию последнего. Болельщик утверждает, что эти сведения являются ложью.