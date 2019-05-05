Ракицкий: Питер, этот триумф для тебя!

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал чемпионство команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит»! Санкт-Петербург, я счастлив, что нам удалось добыть это чемпионство! Город над вольной Невой, «Вираж», любящие болельщики, команда, тренеры, спасибо за доверие! Питер, этот триумф для тебя!» — написал Ракицкий.

Видео доступно на странице Ярослава Ракицкого в «Инстаграме».

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).

В последних трёх турах нынешнего сезона Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА (12 мая) и красноярским «Енисеем» (26 мая), а также проведёт выездную встречу с «Ростовом» (19 мая).