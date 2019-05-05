И. Попов: в дерби может быть любой расклад, у «Краснодара» есть игровые проблемы

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал, чего ожидает от матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром».



«Конечно, настрой есть. В дерби не выигрывает тот, кто в лучшей форме. В таких матчах может быть любой расклад. «Краснодар» очень прибавил за последние пять лет, причём не только в игре, но и в целом как клуб. Но у них есть игровые проблемы, о которых нам расскажет тренер. Надеемся, что стадион будет полным.



Когда играл за «Кубань», в Краснодаре почему-то все постоянно говорили, что их город лучше Ростова. Когда приезжал сюда на матчи, особо ничего не видел, так как сразу заселялись в гостиницу. Но когда приехал в Ростов-на-Дону, в качестве игрока местного клуба, был приятно удивлён и понял, что именно этот город — «южная столица», а не Краснодар. Город очень большой, здесь есть всё, что нужно. Плюс, заметно, как улучшилась инфраструктура после ЧМ-2018», — приводит слова Попова официальный сайт «Ростова».

Стоцкий: «Ростов» — боевая команда, «Краснодару» предстоит тяжёлый матч