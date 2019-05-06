Гол Шомуродова в синей шапочке — в видеообзоре матча «Ростов» — «Краснодар»

В 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена».

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте. Главный судья матча Василий Казарцев назначил 11-метровый удар в ворота хозяев за фол Ивана Новосельцева на Уроше Спаиче, а Виктор Классон уверенно реализовал пенальти. «Ростову» удалось восстановить равновесие в счёте лишь на 89-й минуте. Эльдор Шомуродов, завершавший матч из-за травмы в шапочке синего цвета, ударом головой поразил ворота гостей после передачи Романа Ерёменко.

После 27 сыгранных туров «Краснодар», набрав 47 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» располагается на 7-м месте, имея в активе на 10 очков меньше.