Бубнов: оборона ЦСКА слишком много ошибалась в матче с «Динамо»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Динамо» (2:2).

«Результативная боевая ничья — закономерный исход противостояния. И те, и другие играли на победу: ЦСКА продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, «Динамо» пытается избежать «стыков». Поэтому ничья, по большому счёту, никого не устраивала, разве что нейтральных болельщиков, которым хотелось зрелища. Однако каждая из команд смогла в равной степени использовать слабые стороны соперника.

ЦСКА хорошо действовал на «стандартах», Бийол действовал на непривычной позиции второго форварда — он забил. Отличился и вышедший на замену Нисимура, который не так часто получает шанс проявить себя. В свою очередь, «Динамо» здорово ловило «армейцев» на контратаках. В первом случае гол Кардозу состоялся после индивидуальной ошибки Набабкина, во втором — позволили сделать острый навес и упустили Панченко. Во втором тайме у «Динамо» было ещё немало перспективных быстрых подходов — не хватило мастерства, чтобы их реализовать. Вообще оборона ЦСКА слишком много ошибалась и уже не в первый раз.

Соперники продемонстрировали неплохое качество футбола, выдали зрелище. Если «Динамо» будет поддерживать такой уровень, то должно сохранить место в РПЛ напрямую. ЦСКА сложнее, так как за три тура до финиша они значительно отстают от второго места. К тому же у «армейцев» непростой календарь — в следующем туре предстоит играть в Санкт-Петербурге против новоиспеченного чемпиона», — приводит слова Бубнова Sportbox.

ЦСКА, набрав 45 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (30) — на 12-м месте.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится 12 мая. «Динамо» предстоит домашняя встреча с «Ростовом», которая пройдёт 10 мая.