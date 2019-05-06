«Тоттенхэм» рассматривает ван де Бека в качестве замены для Эриксена

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек привлёк внимание очередного европейского клуба, сообщает Daily Mail.



По словам издания, 22-летний хавбек вошёл в список интересов «Тоттенхэм Хотспур». Руководство «шпор» впечатлила игра ван де Бека в нынешнем сезоне. В клубе считают, что Донни мог бы стать заменой для полузащитника Кристиана Эриксена, который может пополнить ряды мадридского «Реала» в летнее трансферное окно.



При этом «Тоттенхэм» столкнётся с серьёзной конкуренцией, если решит приобрести голландца. На хавбека также претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Пари Сен-Жермен» и «Милан». Стоимость игрока оценивается в £ 45 млн (€ 52,7 млн).



Напомним, Ван де Бек забил «Тоттенхэму» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне хавбек провёл 32 матча в Эредивизии и забил 8 голов.

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