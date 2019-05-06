Фарфан — о травме: знаю, что вернусь более сильным, чем когда-либо!

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан в своём «инстаграме» выразил сожаление в связи с травмой задней поверхности бедра.



«Жаль, что я получил травму. Но я знаю, что вернусь более сильным, чем когда-либо!» — говорится в сообщении Фарфана.

Ранее пресс-служба «Локомотива» сообщила «Чемпионату», что перуанский футболист из-за травмы пропустит остаток сезона и не поможет команде ни в Российской Премьер-Лиге, ни в Кубке страны.



В оставшихся трёх турах Премьер-Лиги «Локомотиву» предстоит сыграть с «Рубином» (10 мая), «Уралом» (19 мая) и «Уфой» (26 мая). Встреча с «Ростовом» пройдёт 15 мая в Ростове-на-Дону. В первом матче команды не выявили победителя, сыграв вничью со счётом 2:2. Финал турнира состоится 22 мая.