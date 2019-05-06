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Прокурор потребовал Кокорину год и 6 месяцев колонии, Мамаеву — год и 5 месяцев

Прокурор потребовал Кокорину год и 6 месяцев колонии, Мамаеву — год и 5 месяцев
Футбол / РПЛ

Светлана Тарасова, прокурор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, огласила необходимые, по мнению обвинения, санкции в отношении футболистов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

По итогам рассмотрения дела прокурор потребовала назначить наказание братьям Кокориным в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы, а также 1 года и 5 месяцев для Мамаева и Александра Протасовицкого.

Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Протасовицкий.

Изначально срок ареста компании составил два месяца, однако позднее он трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвящённого вопросу меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание под стражей на полгода – до 25 сентября.

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