Гвардиола: когда Компани в хорошей форме, он просто невероятный игрок

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:0).



«Отличный гол Компани, определённо. Мы сыграли невероятно, я ожидал, что „Лестер“ будет более напористым, но они глубоко работали в защите. Мы провели более чем приличный первый тайм, но после выдали прекрасную вторую половину, осознавая, за что боремся. Прошу прощения, но мы всё ещё в игре.



Компани играет в „Манчестер Сити“ более 10 лет, он выступал с невероятным поколением игроков. Он один из тех, кто создал этот клуб. Когда Компани в хорошей форме, он просто невероятный игрок», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити», набрав 95 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв «горожан» от идущего вторым «Ливерпуля» составляет одно очко. «Лестер Сити» (51) — на 9-м месте.