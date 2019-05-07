Быстров: игроки «Зенита» делают, что требует Семак, раньше этого не было видно

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поздравил петербургскую команду с завоеванием чемпионского титула в нынешнем сезоне РПЛ.

«Семак пришёл и взял команду под свой контроль, наладил атмосферу в коллективе и подобрал нужных игроков из той огромной обоймы, которая была. Сейчас футболисты делают то, что требует тренер, есть результат. Раньше этого не было видно. Команда не брала очки и не показывала качественный футбол. Сейчас даже в тяжелых матчах «Зенит» получает своё», — цитируют Быстрова «Известия».

Ранее «Зенит» становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). «Локомотив» выигрывал чемпионский титул трижды. Чемпионами страны становились также «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).