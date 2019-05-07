Онана: люди думают, что темнокожие вратари чаще ошибаются. Это надо изменить

Вратарь «Аякса» Андре Онана выразил мнение, что у людей сформировалось ошибочное мнение о темнокожих голкиперах.



«Я не вижу разницы между светлокожими и темнокожими вратарями. Они совершают одинаковые ошибки. Я тоже ошибаюсь, как и все остальные. Но темнокожим голкиперам нужно хорошо готовиться, потому что нам нелегко. На топ-уровне их не так много, и из-за этого у людей сложилось мнение, что темнокожие вратари ненадёжные и слишком часто ошибаются. Это нужно изменить», — цитирует Онану BBC.



23-летний Онана является воспитанником «Барселоны» и защищает цвета «Аякса» с 2015 года. В нынешнем сезоне камерунский голкипер принял участие в 31 матчах Эредивизии, в которых пропустил 25 голов и получил 3 жёлтые карточки.



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