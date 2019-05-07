Агуэро, Азар и Салах вошли в число претендентов на звание игрока сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего игрока сезона. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.



В число номинантов на награду вошли Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг (все — «Манчестер Сити»), Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (все — «Ливерпуль»), а также Эден Азар («Челси»).

Победитель будет определён по итогам голосования среди болельщиков, капитанов 20 клубов Премьер-лиги, а также группы футбольных экспертов.

В данный момент Салах лидирует в списке лучших бомбардиров турнира, забив 22 гола. Второе-третье места в снайперской гонке делят Мане и Агуэро (по 20). По системе «гол+пас» лидирует Азар, который набрал 31 очко (16 голов и 15 результативных передач), Салах занимает второе место с 30 (22+8) очками, Агуэро — третье с 28 (20+8).