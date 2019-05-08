Нисимура: ЦСКА обязан побеждать «Зенит»

Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Мы продолжаем сохранять шансы на Лигу чемпионов. То, что «Зенит» досрочно выиграл внутреннее первенство, не должно никак влиять на нашу мотивацию. Мы обязаны побеждать в Санкт-Петербурге», — приводят слова Нисимуры «Известия».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 12 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 19:00 мск. Главный арбитр — Евгений Турбин из Москвы.

«Зенит», набрав 58 очков, уже гарантировал себе чемпионский титул. ЦСКА (45) — на 4-м месте.

В нынешнем сезоне 22-летний Нисимура принял участие в 10 матчах чемпионата России и стал автором двух забитых мячей.