Колосков: фатальное — это могила, а у Кокорина и Мамаева всё ещё впереди

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу приговора, вынесенного нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.



«Такой приговор был больше ожидаемым, чем нет. Конечно, хотелось наоборот. Хотелось, чтобы судья проявила гуманность в честь предстоящего великого Дня Победы, доставила бы радость семьям ребят, болельщикам, клубам, всем, кто любит ребят. Но что получилось, то получилось, всё-таки поначалу говорили, что ребятам могло грозить семь лет лишения свободы. Надо воспринимать это как свершившийся факт.



Фатальный приговор для карьеры? Фатальное — это могила. А сейчас они живы и, надеемся, здоровы, у них всё ещё впереди. Если у ребят есть стойкое желание продолжить профессиональную карьеру, то они эти полгода не потеряют. Набрать форму они, конечно, не смогут, но поддерживать её можно в современных условиях. Это время пролетит быстро. Очень хотелось бы, чтобы они к весне уже появились на футбольном поле», — приводит слова Колоскова сайт телеканала «360».