Глава СПЧ Федотов: претензий к суду над Кокориным и Мамаевым быть не может

Глава Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов прокомментировал приговор, вынесенный судом нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.



«Никаких претензий к суду быть не может. Могу сказать, что, судя по приговору, мера наказания укладывается в среднюю статистику по статье о хулиганстве. Если подсудимые или адвокаты собираются обжаловать, то они могут это сделать.



Уголовно-исполнительная система руководствуется теми нормативами, которые существуют сегодня. Теми нормативными актами, которые определяют порядок содержания лиц под стражей. И медицинские услуги, которые оказываются врачебным персоналом ФСИН, они тоже определены этими нормативными документами. Я согласен, что эти нормативные документы не совершенны.



В условиях ХХI века надо бы их подправить. Надо помнить главное, что речь идёт именно о медицинском обеспечении лиц, находящихся под стражей, кем бы они ни были — знаменитые футболисты или артисты, губернаторы. От статуса ничего не должно зависеть», — приводит слова Федотова сайт телеканала «360».

Мамаев должен выйти на свободу в ноябре, Кокорин — в декабре