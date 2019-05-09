Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероем

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2) и выход «шпор» в финал турнира.



«Мне всё ещё трудно говорить. Эмоции потрясающие, спасибо футболу. Мои игроки — герои, я говорил об этом ещё в прошлом году. Во второй половине матча они показали удивительную игру. Благодарю футбол — такого рода эмоции испытать где-то ещё невозможно. Спасибо всем, кто верил в нас. Описать словами чувства очень сложно.



Мы показали, что любим спорт и футбол. Сегодня всё было просто потрясающе. Было приятно наблюдать за этой игрой. Трудно соревноваться на таком высоком уровне. Я рад быть тренером этой команды. Все игроки „Тоттенхэма“ — герои, но Моура был супергероем», — приводит слова Почеттино BT Sport.

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