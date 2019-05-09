Журналист AS — о Месси: где бог? Его нет

Журналист AS Томас Ронсеро в эфире El Chiringuito TV поделился мнением по поводу ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» дома обыграл «Барселону» со счётом 4:0, оценив игру форварда каталонцев Лионеля Месси.



«Вы его не видели? Лео!? Лео!? Месси!? Малыш!? Наверное, где-то там прячется. Нет… Лео!? Малыш!? Лучший футболист в истории!? Бог!? Где бог? Его нет. Чёрт побери. А я думал, что он здесь. Абсолютное ничто. Как с „Ромой“, в Турине, на „Кальдероне“, в составе сборной Аргентины. Ты не бог, ты просто хороший земной парень», — сказал Ронсеро.

В первом матче на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.