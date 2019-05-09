Итальянская Серия А представила новый логотип

Итальянская Серия А презентовала свой новый логотип.

Эмблема представляет собой букву «А» в виде алмаза. Под ней прописано название турнира и спонсора чемпионата Италии — TIM (Telecom Italia Mobile).

Видео доступно в "твиттере" Серии А.

Новая эмблема будет использоваться уже со следующего сезона.

В нынешнем формате Серия А существует с 1929 года. Чаще других турнир выигрывал «Ювентус» — 34 раза. В текущем сезоне «старая синьора» выиграла чемпионат Италии в восьмой раз подряд. За туринским клубом располагаются «Интер» (16 чемпионских титулов) и «Милан» (15). Рекордсменом турнира по количеству сыгранных матчей является Паоло Мальдини (647 игра). Лучший бомбардир в истории Серии А — Сильвио Пиола (274 гола).