Джано: я доволен арендой в «Крылья», тем более приходил с Самедовым и Тимофеевым

Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе высказался об этапе карьеры в «Крыльях Советов», за которые выступает на правах аренды.

«К сожалению, аренда в «Крылья» не сравнится с арендой в «Ростов», так как в «Ростов» я уходил на год. Я был лучше знаком с командой, а здесь пришёл в середине чемпионата, поэтому мне было немного тяжелее освоиться. Задача здесь тоже другая, играем мы немного зажато, потому что каждая потеря очков дорогого стоит. В «Ростове» дела шли лучше, как будто по накатанной. В целом доволен арендой в «Крылья» — я играл все матчи, почти по 90 минут. Набрал форму, чувствовал себя хорошо, жаль, сейчас меня немного подрубил отёк колена. Здесь хороший коллектив, все ребята меня поддерживали. Тем более я пришёл сюда с Самедовым и Тимофеевым – скучно мне не было», — сказал Джано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.