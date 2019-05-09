Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джано: я доволен арендой в «Крылья», тем более приходил с Самедовым и Тимофеевым

Джано: я доволен арендой в «Крылья», тем более приходил с Самедовым и Тимофеевым
Футбол / РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе высказался об этапе карьеры в «Крыльях Советов», за которые выступает на правах аренды.

«К сожалению, аренда в «Крылья» не сравнится с арендой в «Ростов», так как в «Ростов» я уходил на год. Я был лучше знаком с командой, а здесь пришёл в середине чемпионата, поэтому мне было немного тяжелее освоиться. Задача здесь тоже другая, играем мы немного зажато, потому что каждая потеря очков дорогого стоит. В «Ростове» дела шли лучше, как будто по накатанной. В целом доволен арендой в «Крылья» — я играл все матчи, почти по 90 минут. Набрал форму, чувствовал себя хорошо, жаль, сейчас меня немного подрубил отёк колена. Здесь хороший коллектив, все ребята меня поддерживали. Тем более я пришёл сюда с Самедовым и Тимофеевым – скучно мне не было», — сказал Джано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Джано: хочу доказать, что заслуживаю играть в «Спартаке», надеюсь, шанс дадут
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент