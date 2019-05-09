Саутгейт: Клопп и Почеттино проводят невероятный сезон

Главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт прокомментировал выход «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» в финал Лиги чемпионов.

«В понедельник я был на игре «Манчестер Сити» — «Лестер». Тогда я подумал, что в том матче произошёл невероятный поворот. Когда во вторник покидал «Энфилд», мне казалось, что это был один из самых потрясающих вечеров за все мои 30 лет в футболе. А в среду я увидел феноменальный камбэк «Тоттенхэма».

Нужно отдать должное и Юргену Клоппу, и Маурисио Почеттино. При разных обстоятельствах они проводят невероятный сезон. Это замечательно для сборной Англии. Футболисты получили опыт в больших матчах. Они играли под давлением и сумели добиться успеха», — приводит слова 48-летнего специалиста Sky Sports.