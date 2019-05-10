Дрогба эмоционально отреагировал на выход «Челси» в финал Лиги Европы

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Челси» дома взял верх над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 – по пенальти). Легенда лондонского клуба Дидбе Дрогба в своём «инстаграме» эмоционально отреагировал на решающий одиннадцатиметровый удар в исполнении полузащитника Эдена Азара.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Дрогба.

В первом матче полуфинала, который состоялся 2 мая во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена», «Челси» и «Айнтрахт» не выявили победителя — 1:1. Таким образом, в финал вышли лондонцы, а немецкий клуб покинул турнир.

В финале Лиги Европы «Челси» сыграет с «Арсеналом», который в полуфинале оказался сильнее «Валенсии» (3:1, 4:2).

Напомним, победитель Лиги Европы получит прямую путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон и разыграет с обладателем кубка чемпионов Суперкубок УЕФА.