Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост по завершении сезона, сообщает Sport.es. По информации издания, одним из претендентов на эту должность является Рональд Куман, возглавляющий сборную Нидерландов. Он шесть лет играл за каталонцев, а также два года работал в тренерском штабе. Кроме того, руководство испанского клуба рассматривает вариант с наставником «Аякса» Эриком тен Хагом.

Совет директоров «Барселоны» проведёт собрание после финала Кубка Испании (25 мая) и обсудит судьбу Вальверде. При нём каталонцы два года подряд вылетают из плей-офф Лиги чемпионов, имея после первого матча преимущество в три мяча.

Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла 4 трофея — 2 чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года.