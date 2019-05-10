«Динамо» — «Ростов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 10 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Ростов» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистентами главного судьи станут Александр Кудрявцев и Владислав Назаров. В роли резервного рефери выступит Николай Волошин.



«Динамо», набрав 30 очков в 27 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — седьмой.

«Динамо» — «Ростов». Прогноз: Карпин не отдаст три очка Хохлову У «Динамо» лишь одна победа в РПЛ в матчах с соперниками из верхней половины таблицы.