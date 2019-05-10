Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку по политическим причинам

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить финальный матч Лиги Европы против «Челси», который состоится 29 мая в Баку. Как сообщает Daily Mail, это может произойти по политическим причинам. Напомним, что Азербайджан и Армения на протяжении длительного времени находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Ранее в СМИ сообщалось, что УЕФА поможет армянскому полузащитнику «Арсенала» получить азербайджанскую визу, однако в настоящее время «Арсенал» сомневается в этом, так как Мхитарян может столкнуться с серьёзными угрозами своей безопасности. К тому же вряд ли хавбек выйдет в основном составе, учитывая конкуренцию со стороны Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Ляказетта и Месута Озила.

Ранее Мхитарян уже дважды пропустил по этой причине еврокубковые матчи с азербайджанскими клубами.