Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

УЕФА на своём официальном сайте огласил имя лучшего футболиста игровой недели в Лиге Европы.



По итогам голосования победителем стал нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который сумел отметиться хет-триком в ответном полуфинальном матче с «Валенсией» (4:2) и помог своей команде выйти в финал турнира.



Помимо Обамеянга на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендовал его партнёр по атаке «Арсенала» – Александр Ляказетт, а также два футболиста «Челси» – вратарь Кепа Аррисабалага и полузащитник Рубен Лофтус-Чик, которые своими действиями помогли своей команде одолеть «Айнтрахт» в серии пенальти и выйти в финал.



Финальный матч Лиги Европы между «канонирами» и синими примет стадион «Олимпийский» в Баку 29 мая.



«Валенсия» без Черышева вылетела из ЛЕ. У Обамеянга хет-трик на «Месталье»! Унаи Эмери опять сыграет в финале Лиги Европы.