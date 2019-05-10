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Сёмин: Денисов болен, на бюллетене находится

Фото: РИА Новости
Сёмин: Денисов болен, на бюллетене находится
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию с полузащитником своей команды Игорем Денисовым.

«Игорь Денисов болен, на бюллетене находится. Остальные моменты спрашивайте у нашего генерального директора», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

В последний раз в составе «Локомотива» Денисов выходил на поле 3 апреля, когда «железнодорожники» встречались с «Ростовом» (2:2) в матче Кубка России. После этого 34-летний хавбек провёл два матча подряд на скамейке запасных и переболел ангиной. Однако после выздоровления он около недели не появлялся на тренировках команды.

Всего в нынешнем сезоне в составе «Локомотива» Денисов сыграл 26 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Сёмин отказался говорить о И. Денисове после поражения в матче с «Арсеналом»
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