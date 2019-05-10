«Интер» отклонил предложение «Ювентуса» об обмене Икарди на Косту

«Ювентус» предпринял попытку заполучить форварда «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает CalcioNews24.

По информации источника, «старая синьора» предложила за 26-летнего нападающего «нерадзурри» своего вингера Дугласа Косту. Однако такое предложение не устроило миланский клуб. На «Джузеппе Меацца» предпочитают продать аргентинца за € 80 млн.

В нынешнем сезоне в составе «Интера» Икарди сыграл 34 матча, забил 16 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, ранее футболист и «нерадзурри» не смогли договориться по условиям нового соглашения. После этого игрок был отстранён от игр и тренировок команды. Однако через некоторое время клуб снял эти ограничения.