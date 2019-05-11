Представитель Денисова: «Локомотив» не в курсе, где Игорь? Клуб меня удивил

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию между Игорем Денисовым, чьи интересы он представляет, и московским «Локомотивом». Денисов не выходил на поле с 3 апреля. Поступала информация, что у футболиста ангина. Вчера генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что Игорь Денисов в Москве отсутствует и на свзязь с клубом не выходит уже около десяти дней.

«В последнее время среди журналистов ходят слухи, что между Игорем и «Локомотивом» конфликт. Это не так. Денисов лечится. Неизвестно, когда он поправится, сложно сказать. Дата больничного листа открыта. Как только Игорь будет лучше себя чувствовать, его лист закроют.

Заявление «Локомотива», что клуб не в курсе, где находится Денисов, вызвало удивление. Клубу, в соответствии с контрактом и законодательством, поступает вся необходимая информация. «Локомотив» оповещён, что Игорь болеет, что он на больничном. Факт физического нахождения Денисова и место лечения — не столь важны.

Хотелось бы отметить, что конфликт между Игорем и «Локомотивом» отсутствует. Всё в штатном режиме. Во всяком случае, со стороны Денисова такого конфликта точно не существует», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.