Месси был грустным и без бороды на первой открытой тренировке после вылета из ЛЧ

«Барселона» провела первую открытую тренировку после вылета из Лиги чемпионов.



Нападающий и капитан сине-гранатовых Лионель Месси предстал перед журналистами в новом облике – без бороды – и в грустном настроении. Большинство футболистов каталонцев также занимались с серьёзным выражением лица и не шутили друг с другом.

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала по итогам двухматчевого противостояния с «Ливерпулем». В первой встрече сине-гранатовые на своём поле разгромили мерсисайдцев со счётом 3:0, однако в ответной игре красные совершили камбэк и победили – 4:0.



«Барселона» в нынешнем сезоне стала чемпионом Испании. Также команде предстоит принять участие в финале Кубка страны, где её соперником станет «Валенсия». Матч состоится 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

