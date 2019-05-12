Трофей Бундеслиги привезут на игру «Баварии», на матче «Боруссии» Д будет копия

18 мая определится чемпион немецкой Бундеслиги в нынешнем сезоне. На трофей претендуют две команды — мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Действующие чемпионы Германии опережают «Боруссию» на два очка.

Как сообщает Bild, настоящий трофей за победу в Бундеслиге будет доставлен в Мюнхен, где «Бавария» примет «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Что касается дортмундской команды, которая в Мёнхенгладбахе сыграет с «Боруссией», то на эту игру привезут копию трофея. Если «шмели» в итоге станут чемпионами, настоящий трофей им будет вручен позже.

«Бавария» становилась чемпионом Германии 28 раз. Мюнхенский клуб занимает первое место по этому показателю. В активе дортмундской «Боруссии» восемь титулов.