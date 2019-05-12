Агент: Бауэр любит Россию, но никаких контактов с «Зенитом» у нас не было

Милош Маленович, агент австрийского защитника «Сток Сити» Морица Бауэра, ранее выступавшего за казанский «Рубин», прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны петербургского «Зенита».



«Мориц любит Россию и российский чемпионат. Но на данный момент никаких контактов с «Зенитом» у нас не было. Это всё, что могу сказать», — сказал Маленович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что помимо «Зенита» в услугах Бауэра заинтересованы «Кальяри», «Бетис» и «Лилль». Бауэр перешёл в казанский «Рубин» в июне 2016 года из швейцарского «Грассхоппера». Австрийский игрок покинул команду в январе 2018 года. Его контракт со «Сток Сити» рассчитан до окончания сезона-2022/23.