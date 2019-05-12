Кононов: эпизоды с участием Айртона катастрофой не попахивают

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об игре защитника Айртона Лукаса в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0).

«Катастрофой эпизоды с участием Айртона не попахивают. Конечно, идёт обучение. Я сразу говорил: данные у него хорошие, но нужно многому научиться, играя в защите. Не только Айртон, но и каждый игрок должен подходить к своей позиции ответственно и совершенствоваться. Айртону предстоит ещё много работы, а мы ему поможем, чтобы он быстрее схватывал все навыки. 21 год — возраст, где уже надо ему прибавлять. Стоит заметить, что большую часть карьеры он провёл игроком в атаке, стал защитником лишь в последний год и стал одним из лучших», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Также наставник красно-белых оценил игру полузащитника Александра Ташаева.

«Каждый игрок растёт тогда, когда играет. Сейчас Ташаев получает больше времени, но ещё относится очень ответственно к играм и тренировочному процессу. Также играет роль адаптация. В «Динамо» был другой футбол, другой уровень, другая команда. Там он был лидером, а в «Спартаке» поначалу проводил слишком мало матчей. Играть Ташаев умеет, но другой вопрос, что ему хочется забить и где-то он нервничает», — добавил специалист.