Гончаренко: у ЦСКА мало шансов на Лигу чемпионов? Это в Петербурге так говорят

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение «Зениту» (1:3) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы забили, потом расслабились, отпустили нити игры. Могли сыграть более смело. Мы ждали, что предложит «Зенит», а сами предлагали мало. Провели много встречных атак. Что случилось с командой весной? Такие вещи надо обсуждать внутри. Это более глобальный вопрос. В Петербурге говорят, что у ЦСКА мало шансов на Лигу чемпионов? Это в Петербурге так говорят. Мне ваш вопрос ясен», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает 5-е место. В активе «армейцев» 45 очков. Отставание от «Краснодара», который занимает 3-е место, составляет 5 очков.