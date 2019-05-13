Арустамян: «Локомотив» изучает возможность приобретения хавбека «Флуминенсе»

Спортивный департамент «Локомотива» изучает игру и возможность приобретения бразильского центрального хавбека Доди. Об этом сообщил известный комментатор Нобель Арустамян в «Телеграме». 23-летний футболист выступает за «Флуминенсе», откуда зимой в «Спартак» перешёл защитник Айртон.

В нынешнем сезоне хавбек не провёл за свою команду в первых четырёх турах ни одного матча. Доди начинал карьеру в команде «Крисиума», за которую играл с 2014 по 2018 год, после чего перешёл во «Флуминенсе».

«Локомотив» после 28 туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место, уже обеспечив себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В 29-м туре красно-зелёные сыграют в гостях с «Уралом».