Полиция возбудила уголовное дело после драки фанатов «Зенита» и ЦСКА

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено полицией Центрального района Санкт-Петербурга после того, как в интернет попала видеозапись драки между фанатами «Зенита» и ЦСКА.

Ранее стало известно, что в ночь на 12 мая в центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка футбольных фанатов. О ночной драке в УМВД Центрального района узнали из публикаций в интернете, сообщает «Фонтанка». Никаких иных следов этой встречи на данный момент нет – полицию на место не вызывали, к медикам никто из участников не обращался.

Видео доступно в «твиттере» Ofnews.

Хулиганы в основном размахивали кулаками, пару раз удары были нанесены ногой. Однако уголовное дело возбуждено по части первой, пункт «а», статьи 213 УК РФ – «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».