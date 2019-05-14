Бекао: когда получил шанс в ЦСКА, вцепился в него двумя руками

Защитник ЦСКА Родриго Бекао признался, что доволен своим местом в команде и тем, как развивается его профессиональная карьера.
«Доволен тем, как развивается моя карьера, вне всякого сомнения. У каждого футболиста бывают разные отрезки, в том числе и неудачные. К примеру, если игрок сидит на скамейке, он из кожи вон лезет, чтобы доказать партнёрам, тренерам и остальным, что он готов, что может привнести что-то хорошее. Когда я приехал в Россию и мне дали шанс, я вцепился в него двумя руками. Вышел на поле и начал доказывать, что заслуживаю места в основе. Счастлив, что мне удалось закрепиться в стартовом составе. И каждую тренировку пытаюсь убедить тренеров и товарищей по команде в том, что это было верное решение», — сказал Бекао в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.
- 16 мая 2019
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